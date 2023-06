Taekwondo: Cito, 'Il Grand Prix di Roma è unico al mondo'

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - "Il Grand Prix di taekwondo a Roma? E' un evento ammirato in tutto il mondo. Il nostro successo più grande come Federazione è vedere nello sguardo degli atleti stranieri, quando li incontriamo all'estero, la voglia di entrare nei primi 32 al mondo per categoria di peso così da partecipare al Grand Prix". Lo ha detto Angelo Cito, presidente della FITA, al Campidoglio durante la presentazione della quarta edizione del Grand Prix di Roma, torneo di taekwondo in programma al Foro Italico dal 9 all'11 giugno prossimi.

"Ringrazio l'assessore capitolino allo Sport, Alessandro Onorato, e del presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, per il supporto dimostrato", aggiunge Cito. Una battuta anche su Vito Dell'Aquila, campione olimpico a Tokyo 2020 nei -58 kg, ora infortunato: "Si è fratturato la mano ai Mondiali di Baku, non parteciperà al Grand Prix". (ANSA).