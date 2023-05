Venerdì Golden Gala, Larissa Iapichino sfida il gotha del lungo

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Torna al Golden Gala la tedesca Malaika Mihambo, primatista del meeting grazie al successo del 2019 a Roma con 7,07, campionessa olimpica, mondiale (due volte) ed europea nel 2018, un anno prima di vincere anche la Diamond League. A Firenze salta il gotha della specialità: con la tedesca, abituata al colpo magistrale in extremis, la nigeriana d'argento a Eugene Ese Brume (anche bronzo olimpico a Tokyo) e tutto il podio degli Europei di Monaco, con la serba Ivana Vuleta-Spanovic e la britannica Jazmin Sawyers, quest'inverno arrivata al titolo continentale indoor davanti alla splendida azzurra Larissa Iapichino. Tra le iscritte, altre due vincitrici del Golden Gala, la stessa Vuleta nel 2021 e l'ucraina Maryna Bekh-Romanchuk nel 2022.

Alla prima gara dopo l'argento di Istanbul con 6,97, Larissa Iapichino ha esordito pochi giorni fa in Grecia vincendo con la sua terza prestazione in carriera, 6,83 controvento e primato personale all'aperto, superando la svedese Khaddi Sagnia, a sua volta al bronzo europeo indoor nel 2021.

Ottava l'anno scorso e sesta due anni fa al Golden Gala, per la Iapichino si profila una nuova gara-monstre con il meglio della specialità, la giusta collocazione del suo talento. Chiude il lotto delle iscritte la coppia statunitense formata dalla texana Tara Davis-Woodhall, sesta alle Olimpiadi e già a 7,07 quest'anno (con il 7,11 appena ventoso della gara alle Bermuda), e Quanesha Burks, due volte quarta e una volta quinta ai campionati del mondo, partita in questa stagione con un ottimo 6,95 prima di atterrare a un 7,04 ventoso alle Bermuda. (ANSA).