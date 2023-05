Tennis: Parigi; Sonego al secondo turno

(ANSA) - PARIGI, 28 MAG - Giornata positivi sui campi del Roland Garros anche per Lorenzo Sonego, che passa al secondo turno dopo aver battuto lo statunitense Ben Shelton, numero 35 del mondo, per 6-4 3-6 6-3 6-3 dopo due ore e 55 minuti di gioco.

Nel prossimo turno, quello dei 32/i di finale, il torinese se la vedrà con il francese Ugo Humbert.

Vince anche, fra le donne, Sara Errani, che si impone sulla svizzera Jil Teichmann per 3-6 6-4 6-2 dopo due ore e 19 minuti di gioco. La giocatrice bolognese torna così a vincere una partita di un torneo dello Slam a distanza di più di due anni dall'ultima volta (secondo turno degli Australian Open 2021 contro Venus Williams). (ANSA).