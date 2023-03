Biathlon: l'olimpionica norvegese Roeiseland annuncia il ritiro

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - La norvegese di biathlon Marte Olsbu Roeiseland, tre volte campionessa olimpica e detentrice della coppa del mondo, ha annunciato il ritiro dall'agonismo al termine della stagione, durante la quale ha avuto vari problemi di salute. "Il biathlon sarà sempre nel mio cuore ed è quindi con emozione che annuncio che Holmenkollen sarà la mia ultima gara di Coppa del Mondo", ha detto durante una conferenza stampa la 32enne, che solo alle Olimpiadi di Pechino 2022 aveva vinto tre medaglie d'oro (di cui due in individuali) e due di bronzo.

Roeiseland ha avuto una stagione difficile dopo aver contratto un virus la scorsa estate, che le ha impedito di prepararsi adeguatamente e anche di gareggiare prima di gennaio.

Attualmente la norvegese occupa solo il 15/o posto nella classifica generale, molto lontana dalla francese Julia Simon che è in testa davanti alle azzurre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi prima dell'ultima tappa, in programma il prossimo fine settimana a Oslo. (ANSA).