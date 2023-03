Pugilato: Rossetti campione UE dei welter, vince per Ko

(ANSA) - MONTPELLIER, 11 MAR - Il picchiatore romano Pietro Rossetti, 24enne detto 'The Butcher', è il nuovo campione dell'Unione Europea dei pesi welter. Ha conquistato il titolo, sul ring del FDI Stadium a Montpellier, battendo il francese Mohamed Kani per KO alla seconda ripresa. Per Rossetti è stata la 17/a vittoria (l'ottava prima del limite) in 18 incontri da professionista. (ANSA).