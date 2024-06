"La nostra posizione è contraria rispetto a questa riforma che non affronta i nodi per far funzionare la giustizia. C'è carenza di personale, mentre si fa uno spot sulla separazione delle carriere. Separazione delle carriere che rischia di rendere meno indipendente e autonoma la magistratura. Questa è la linea che il Pd porta avanti in maniera compatta". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein ospite di "In mezz'ora" su Rai 3.



