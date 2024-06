Bagnaia vince nella Motogp al gran premio d'Italia

Francesco Bagnaia, in sella alla Ducati, ha vinto la prova della classe Motogp del gran premio d'Italia al Mugello. Al secondo posto l'altro italiano della Ducati Lenovo Enea Bastianini, terzo lo spagnolo Jorge Martin.

''E' incredibile, non è stato facile partendo dal quinto posto, ma poi al via ho scelto la strategia di andare sull'esterno e ha funzionato''. Pecco Bagnaia ha spiegato così la partenza incredibile che ha portato il tre volte campione del mondo a recuperare in poche centinaia di metri cinque posizioni al via del gran premio d'Italia di Motogp che si è corso all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze). ''Poi ho iniziato a spingere - ha proseguito -, ma non è stato semplice gestire al meglio la gomma posteriore (morbida, ndr) perché spingevo tanto. Vincere oggi dopo un weekend come questo è fantastico. Adoro questa gente incredibile. Sono contento anche per Enea Basitanini - suo compagno di squadra, giunto oggi secondo - che ha fatto un ottimo lavoro. Grazie Mugello, è stato fantastico".



