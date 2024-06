Zelensky, 20mila bimbi ucraini rapiti e portati in Russia

Circa 20.000 bambini ucraini sono stati rapiti dai territori occupati del Paese e portati in Russia: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky allo Shangri-La Dialogue di Singapore.

"Insieme riportiamo indietro anche i bambini ucraini deportati in Russia dai territori occupati del nostro Paese - ha affermato Zelensky, secondo un video del suo intervento pubblicato sul suo accont X -. Sappiamo con certezza che circa 20.000 bambini ucraini sono stati rapiti da Putin. Rapiti e portati in Russia. Conosciamo i loro nomi".

"La stessa Russia ha dichiarato di aver preso diverse centinaia di migliaia di nostri figli dai territori occupati dell'Ucraina. Solo i peggiori criminali fanno queste cose - ha aggiunto -. Dobbiamo riportare indietro tutti i nostri figli.

Ringrazio il Qatar e gli altri partner per averci aiutato in questo sforzo. Insieme ai partner, stiamo anche riportando indietro i nostri soldati catturati".



