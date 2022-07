Parigi '24:sicurezza e conti,Macron fa il punto a 2 anni dal via

(ANSA) - PARIGI, 25 LUG - Emmanuel Macron ha riunito oggi i principali attori dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 per fare il "punto della situazione", a due anni dal via. Nel corso dell'incontro nei giardini dell'Eliseo, nel cuore di Parigi, il presidente francese ha affrontato, in particolare, le questioni riguardanti le sfide legate alla sicurezza e le questioni di bilancio, precisa la presidenza francese. Le Olimpiadi di Paris 2024 si terranno dal 26 luglio all'11 agosto 2024 nella capitale di Francia. Tra i partecipanti, il presidente del Comitato organizzativo, Tony Estanguet, la prima ministra Elisabeth Borne, i ministri Bruno Le Maire (Economia), Gérald Darmanin (Interno) e Amélie Oudéa-Castéra (Sport).

Dopo il caos nella finale di Champion's League allo Stade de France, il 28 maggio scorso, sono emersi dubbi sulle capacità della Francia di assicurare la sicurezza delle Olimpiadi e la Corte dei Conti francese si è recentemente espressa in modo allarmante sulla questione. Dopo la riunione di questa mattina, Macron incontrerà il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) Thomas Bach, presente ieri sugli Champs-Elysées per l'arrivo del Tour de France. Un'altra riunione con Macron è prevista dopo la pausa estiva, con il comune di Parigi, la Région Ile-de-france e il Comité olympique français (CNOSF). (ANSA).