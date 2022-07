Canottaggio: Lucerna; 6 medaglie per gli azzurri

(ANSA) - LUCERNA, 10 LUG - L'Italia chiude la terza prova di Coppa del Mondo di Lucerna con un bottino di 6 medaglie vinte (1-3-2) su 11 equipaggi finalisti e con il quarto posto nel medagliere per nazioni dietro alla Gran Bretagna, alla Germania e all'Australia terza.

Tra le gare più entusiasmanti quella del doppio pesi leggeri maschile, con due equipaggi italiani in gara e con Pietro Willy Ruta e Gabriel Soares che hanno regatato inizialmente nel gruppo, tastando il polso a Norvegia e Francia e al secondo equipaggio italiano di Stefano Oppo e Niels Torre, e che nella seconda parte una volta al comando hanno mantenuto la posizione vincendo la medaglia d'oro per soli 32 centesimi davanti all'altro armo azzurro. Il secondo argento è arrivato dal quattro di coppia maschile, con Andrea Panizza, Nicolò Carucci, Luca Chiumento, Giacomo Gentili, che al termine di un duello con la Polonia per la prima posizione, ha strappato l'argento a un'agguerrita Romania che si è dovuta accontentare del bronzo.

Argento anche nel doppio senior femminile, con Stefania Gobbi e Kiri Tontodonati, artefici di un finale coriaceo chiuso alle spalle della Romania e davanti alla Lituania.

Le due medaglie di bronzo sono state vinte dal doppio pesi leggeri femminile delle campionesse olimpiche Federica Cesarini e Valentina Rodini che, dopo un periodo travagliato, hanno dimostrato il loro carattere determinato disputando una finale di altissimo livello contro la Gran Bretagna, oro, e la Francia, argento. La seconda medaglia di bronzo è arrivata dal quattro di coppia di Clara Guerra, Alessandra Montesano, Valentina Iseppi e Chiara Ondoli le quali, senza mai mollare un colpo, hanno tenuto il contatto con Cina e Gran Bretagna piazzandosi alle loro spalle. (ANSA).