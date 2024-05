Ultime 48 ore per Suning, ma Marotta rassicura i tifosi

La deadline per Suning è sempre più vicina. Entro martedì la proprietà dell'Inter può infatti passare a Oaktree, nel caso in cui la famiglia Zhang non riesca a ripagare il prestito da circa 385 milioni di euro (interessi compresi) che il fondo californiano aveva garantito nel maggio 2021 per la gestione del club nerazzurro. Una situazione sempre più complessa da risolvere per Zhang, anche perché manca sempre meno alla scadenza. E Oaktree, dal canto suo, si starebbe già preparando ad avviare le pratiche per l'escussione del pegno che pesa sul 99,6% delle quote dell'Inter (visto che in pegno non c'erano solo le quote in mano a Suning, pari al 68,55%, ma anche il 31,05% del fondo LionRock), diventando così proprietario in attesa di eventuali altri sviluppi futuri in chiave cessione del club. Sono quindi le ore degli ultimi tentativi da parte degli Zhang, dopo il duro comunicato contro Oaktree di sabato. Si parla anche di un tentativo di coinvolgere il governo cinese così come chiedere una proroga dei tempi, ma con la scadena così vicina ogni minuto che passa per l'attuale proprietà sempre più difficile evitare di lasciare il club nelle mani del fondo californiano. Intanto, però, a tranquillizzare i tifosi ci ha pensato l'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta. "La questione riguarda i nostri azionisti quindi non solo non ne siamo bene a conoscenza, ma è una questione di rispetto. Io posso garantire - le sue parole a Dazn - che la società è molto solida, non abbiamo assolutamente preoccupazioni, neanche dal punto di vista finanziario. I tifosi possono stare tranquilli". Per poi rilanciare con la speranza: "Sotto la gestione Zhang le cose sono andate bene, hanno a cuore l'Inter e qualunque decisione prenderanno lo faranno per il bene dell'Inter. Sono molto ottimista che si possa proseguire così". Marotta, poi, si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe dopo gli ultimi giorni. "La stabilità della società è assolutamente garantita dalla presenza di Zhang, è con noi. Lo abbiamo sentito anche stamattina - ha aggiunto il dirigente -, era molto felice di questa festa, purtroppo non ha potuto partecipare ma ci dà sicurezza, malgrado quello che dice la gente che ci vuole male. Ma chi tifa per noi lo sa. Noi siamo una società virtuosa e sfido chiunque a controllare i nostri conti". Prima di concludere: "Tra oggi e domani cercheremo di dare vita a festeggiamenti facendoci scivolare addosso le critiche delle cattive persone".



