Taekwondo; Cozzoli, 'Grand Prix, presenze da record'

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - "Con il Grand Prix di taekwondo, il Foro Italico è sempre più al centro degli eventi sportivi nazionali ed internazionali. In tre giornate abbiamo registrato un numero di presenze da record". Parola del presidente e di Sport e Salute, Vito Cozzoli, alla fine del torneo disputatosi a Roma. "Sport e Salute e FITA hanno organizzato nel complesso del Foro anche il Torneo Kim & Liù, la rassegna di taekwondo per piccoli atleti più grande al mondo - prosegue Cozzoli - Hanno gareggiato quasi 2000 bambini, provenienti da tutta Europa: una marea di bambini felici, una festa per lo sport e per le nuove generazioni". (ANSA).