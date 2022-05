Vela: la festa dello sport al Meeting Optimist di Riva del Garda

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Autentica festa della vela e dello sport, in primo piano, oltre 1000 bambini, in rappresentanza di 35 nazioni con famiglie al seguito. Futuri campioni con i loro sorrisi, i loro salvagenti, berretti e mute colorate, pronti a scendere in acqua e prendere il largo. È la magica atmosfera della 40 ma edizione del Meeting Optimist di Riva del Garda, manifestazione, per numeri di partecipanti, da Guinness dei primati di cui si occupa, dedicando ampio spazio, la puntata dell' "Uomo e il mare", la Rubrica ideata, curata e condotta, da Giulio Guazzini, in onda giovedì e in replica alle 22.50 su Raisport +HD. L' attenzione alla categoria Optimist, dedicata ai bambini dai 9 ai 15 anni, prosegue con la cronaca delle regate di Marina di Ragusa dove si è disputata la prima selezione nazionale della classe. Dall' iniziazione della vela, sugli straordinari gusci di noce Optimist, ai progetti ambiziosi di Alberto Beccaria nell' altura con la presentazione in cassa Pirelli , a Milano, della sfida oceanica prima alla Rotta del Rhum poi al Giro del mondo in solitario su un nuovissimo class 40, che sta per essere realizzato a Genova nel cantiere di Edoardo Bianchi già costruttore di Luna Rossa. Di tutto questo si parlerà nel rotocalco settimana le dedicato al mare, alla vela, e ai suoi protagonisti. (ANSA).