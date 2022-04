Masters: Woods accolto da una standing ovation

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Bagno di folla negli Stati Uniti per il ritorno di Tiger Woods. All'Augusta National Golf Club (par 72), in Georgia, nella 86esima edizione del The Masters, il campione californiano - sul tee della buca 1 - è stato accolto da una standing ovation. Pantaloni neri, così come scarpe e cappello, ma maglietta rosa per il fenomeno statunitense, che ha chiuso la prima buca in par. Venticinque anni dopo aver indossato per la prima volta la "Green Jacket" e a 14 mesi di distanza dal grave incidente d'auto a Los Angeles, è la star più attesa del primo Major maschile del 2022.

E' iniziata anche la gara dei due azzurri. Il vicentino Guido Migliozzi, nelle prime otto buche giocate ha realizzato tre birdie, con un bogey e un doppio bogey (alla 7, par 4). Un birdie e quattro bogey per Francesco Molinari che qui, nel 2019, ha sfiorato la più grande impresa della carriera (chiudendo il torneo al quinto posto dopo essere stato a lungo in testa).

