Coppa America: Alinghi acquista Ac75 che era di New Zealand

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Un salto nel futuro. Alinghi pone concretamente le basi per un nuovo assalto all'America's Cup di vela, che ha già vinto nel 2003 e nel 2007, alla quale risulta iscritta. Per prepararsi alla nuova sfida, Alinghi Red Bull Racing ha acquistato l'imbarcazione BoatZero che gli consentirà di poter svolgere gli allenamenti di preparazione all'evento, la cui finale si disputerà nel 2024 a Barcellona. In precedenza, BoatZero era conosciuta come 'Te Aihe', era di proprietà di Emirates Team New Zealand ed è stato il primo multiscafo Ac75 del mondo a toccare l'acqua. BoatZero sarà la principale barca d'allenamento del team e rappresenta il miglior punto di partenza possibile per le sfide future di Alinghi Red Bull Racing. A luglio il team navigherà su BoatZero per i 20 giorni d'allenamento che il regolamento consente esclusivamente ai nuovi team iscritti alla 37/a America's Cup. "BoatZero è una piattaforma che ci permetterà di progredire velocemente, garantendoci di raggiungere i nostri prossimi obiettivi", ha detto Silvio Arrivabene, co-general manager di Alinghi Red Bull Racing e capo del reparto tecnico del team di Ernesto Bertarelli.

E' di oggi la notizia di una nuova partnership annunciata da Alinghi Red Bull Racing con Tudor, al fine di condividere il rigore per l'ingegnerizzazione e la manifattura, all'insegna dell'innovazione e del successo. Tudor vanta una ricca tradizione sportiva, realizza orologi timeless all'avanguardia.

L'azienda ginevrina da decenni produce modelli subacquei e sportivi e sa quali sono le caratteristiche tecniche di un orologio da mare". (ANSA).