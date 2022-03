Ok Senato a ddl sulla tutela dello sport nella Costituzione, 213 sì

E' stato approvato, dall'aula del Senato, il disegno di legge costituzionale sulla tutela dello sport nella Costituzione. Il provvedimento, al suo primo passaggio parlamentare, ha avuto 213 voti favorevoli, 5 contrari e 13 astenuti. Prevede che all'articolo 33 della Costituzione sia inserita la tutela dello sport per riconoscerne "il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme". Ora l'esame passa alla Camera.

"In Aula al Senato è stato incassato il primo si per l'introduzione dello sport tra i valori tutelati della Costituzione. Un risultato importantissimo raggiunto in soli 100 giorni. Avanti cosi!". Così, sul suo profilo twitter, la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali.