Pechino: rinviata per vento gara di sci parallelo a squadre

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - La gara di sci parallelo a squadre, in programma originariamente in mattinata, è stata ufficialmente rinviata a causa del vento. Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, si terrà a breve una riunione per decidere se tenere domani il recupero della prova. Gli azzurri in gara sono Marta Bassino, Federica Brigone, Luca De Aliprandini, Nicol Delago, Tommaso Sala e Alex Vinatzer. (ANSA).