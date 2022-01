Biathlon: cdm; Babikov vince ad Anterselva, azzurri in ombra

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Il russo Anton Babikov ha vinto la prova individuale maschile sulla pista altoatesina di Anterselva, ultima tappa della Coppa del mondo di biathlon prima delle Olimpiadi. Battuto il favorito, il norvegese Tarjei Boe, che con il secondo posto si è aggiudicato comunque la coppa di specialità. Il 30enne russo è stato l'unico tra i più di cento partecipanti a fare 20 su 20 dal poligono, fattore decisivo per la vittoria. Terzo posto per il connazionale Said Khalili.

Giornata amara per l'Italia al poligono con Thomas Bormolini, migliore del gruppo azzurro, che ha chiuso al 26/o posto con tre errori. Ne hanno commessi ben sei a testa Lukas Hofer (43/o) e Tommaso Giacomel (50/o). Ha terminato 49/o Didier Bionaz, che ha pagato i tre errori all'ultimo poligono. (ANSA).