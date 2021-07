Focolaio Covid, l'Inghilterra del cricket cambia tutti giocatori

Il Covid colpisce la nazionale inglese di cricket, dove un focolaio ha costretto la federazione a selezionare una nuova squadra per la serie in programma contro il Pakistan fra giovedì, sabato e martedì prossimo. Ai test molecolari effettuati ieri a Bristol, come rende noto l'England and Wales Cricket Board (Ecb), tre giocatori e quattro membri dello staff manageriale della squadra inglese sono risultati positivi al Covid. In collaborazione con le autorità sanitarie per loro è scattata la quarantena, e anche il resto del gruppo, in quanto contatti stretti, è in isolamento. Comunque non si fermeranno le sfide contro il Pakistan. È stato richiamato Ben Stokes, che da capitano guiderà una nuova squadra dell'Inghilterra, i cui componenti saranno nominati nelle prossime ore.

"Eravamo consapevoli che l'emergere della variante Delta, insieme all'allentamento della rigorosa applicazione degli ambienti di sicurezza biologica, potesse aumentare le possibilità di un'esplosione di contagi - Tom Harrison, ceo dell'Ecb -. Abbiamo fatto una scelta strategica per cercare di adattare i protocolli, al fine di supportare il benessere generale dei nostri giocatori e dello staff che hanno trascorso gran parte degli ultimi 14 mesi vivendo in condizioni di forte restrizione".