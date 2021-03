Schwazer: Wada, sosteniamo evidenze scientifiche fornite

L'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) "prende atto della decisione della VII Commissione della Camera dei Deputati di approvare una risoluzione relativa al procedimento penale contro il corridore Alex Schwazer. In ogni occasione - si legge in una nota - la WADA ha agito in buona fede e nel pieno rispetto di tutte le procedure e le leggi applicabili, nel tentativo di assistere il Tribunale. La WADA sostiene tutte le evidenze che ha fornito e che ritiene siano state scientificamente provate oltre ogni ragionevole dubbio davanti al Tribunale" e rimane a disposizione delle autorità italiane per fornire ulteriori dettagli su questo caso".