Sport:Spadafora, continuiamo lavorare insieme per bene sport

"Continuiamo a lavorare insieme per il bene dello Sport". E' quanto afferma il ministro dello sport Vincenzo Spadafora sulla sua pagina Facebook al termine di ''una lunga e appassionata riunione con la delegazione del MoVimento 5 Stelle sul testo unico di riforma dello Sport: chiarezza nella governance, maggiore attenzione ai diritti dei lavoratori, accesso al mondo del lavoro per i laureati in scienze motorie. Questi solo alcuni dei temi trattati oggi".

"Ringrazio - aggiunge Spadafora - i colleghi per il loro contributo, nei prossimi giorni le interlocuzioni proseguiranno con le altre forze politiche e la settimana prossima faremo una riunione di maggioranza, con la consapevolezza della responsabilità con cui ognuno di noi è chiamato ad agire per il bene dell'intero mondo dello Sport e dei tanti lavoratori".