Phil Mickelson "corteggia" Michael Jordan

Il trasferimento dalla California alla Florida e la speranza di essere ammesso come socio nel nuovo circolo esclusivo di golf di Michael Jordan, "The Grove XXIII". Phil Mickelson "corteggia" l'ex re della NBA, grande appassionato di golf, che a Hobe Sound (lì dove vive anche Tiger Woods) ha costruito un autentico gioiello del green.

"E' un posto eccezionale e Jordan ha fatto un lavoro davvero fantastico". Queste le dichiarazioni di "Lefty" Mickelson, big del green, che punta dunque a diventare uno dei membri del The Grove XXIII, che non ammetterà più di 100 soci per mantenere quella esclusività che caratterizza il Club. "Devi essere invitato - ha spiegato ancora Mickelson - e fortunatamente conosco diversi soci. Sarà un ottimo posto per esercitarsi e allenarsi".

Questo il corteggiamento a Jordan di Mickelson, che intanto si prepara a sfidare Woods il 24 maggio proprio a Hobe Sound, sul percorso del Medalist Golf Club, in quella che si annuncia come una rivincita dopo il duello del 2018 a Las Vegas (vinto proprio dal 49enne di San Diego). In palio un montepremi di 10 milioni di dollari per aiutare a contrastare il coronavirus.