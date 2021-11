18 dicembre - Sorteggio zona Africa

In Africa, invece, dopo una prima fase con 54 squadre, sono stati creati, col sorteggio, 10 gruppi da quattro squadre ciascuno. Le 10 vincenti passeranno alla fase successiva che prevede cinque scontri diretti con andata e ritorno. Le cinque vincitrici si qualificano ai Mondiali.

Ecco le qualificate alla terza e ultima fase: Algeria, Tunisia, Nigeria, Camerun, Mali, Egitto, Ghana, Senegal, Marocco e Repubblica democratica del Congo. Hanno del clamoroso le eliminazioni di Sudafrica e Costa d'Avorio (la Nazionale di Kessié), ma era inevitabile dato che c'erano due big in entrambi i gironi. Sono state sorteggiate le teste di serie per i Playoff: le cinque squadre teste di serie sono Senegal, Marocco, Tunisia, Algeria e Nigeria, non teste di serie saranno Egitto, Camerun, Ghana, Mali e Congo. Il sorteggio è in programma il 18 dicembre.