Germania: riparte campionato femminile

Dal prossimo 29 maggio in Germania il calcio riparte anche al femminile, con la ripresa della 'Frauen Bundesliga'. Lo ha deciso la federcalcio tedesca (Dfb) dopo una riunione del suo consiglio, in videoconferenza. Condizione necessaria per la ripresa dell'attività è, anche in questo caso, la stretta osservanza del protocollo sanitario che è stato deciso dalle autorità predisposte e che è simile a quello per il campionato maschile.

Al termine della Frauen Bundesliga, prima dello stop, mancavano sei giornate e ora la conclusione è prevista per il 28 giugno. Tutti i match saranno a porte chiuse. Al comando c'è il Wolfsburg con otto punti di vantaggio sul Bayern Monaco. E' stato anche deciso che la finale della Coppa nazionale si giochi il 4 luglio.