Djokovic rinuncia alle Atp Finals, Sinner si scalda

Con i primi allenamenti, Jannik Sinner ha iniziato l'avvicinamento alle Nitto Atp Finals, in programma alla Inalpi Arena di Torino dal 10 al 17 novembre.

Non ci sarà invece Novak Djokovic. Il campione serbo ha annunciato di doversi fermare a causa di un infortunio e non potrà difendere il titolo vinto l'anno scorso, proprio contro l'italiano.

Intanto, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno perso il secondo incontro del torneo di doppio e giovedì dovranno vincere per accedere alle semifinali.

Sinner, attesissimo dagli appassionati, ha sostenuto due sessioni speciali aperte al pubblico. Duecento i biglietti disponibili per assistervi, presso il Circolo della Stampa Sporting a Torino. Al mattino il numero 1 del mondo ha incrociato la racchetta con Nikolai Budkov Kjaer, nel pomeriggio con il suo staff. Atteso a lungo da centinaia di persone all'entrata dell'hotel dove alloggia a Torino, venerdì sarà la guest star insieme a Simone Bolelli e Andrea Vavassori del Grand Opening Show.

Completa la lista degli otto migliori tennisti del mondo: oltre a Sinner, si potranno ammirare Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Casper Ruud, Andrey Rublev e Alex De Minaur. L'australiano é l'unico esordiente nel torneo ed ha preso il posto di Djokovic. Grigor Dimitrov e Stefanos Tsitsipas saranno le riserve.

Il sorteggio dei gironi si svolgerà giovedì 7, dopo la conferenza stampa pre-torneo prevista alle 12.

"È un onore essermi qualificato per giocare l'Atp Masters di Torino e sarei stato felice di esserci - ha scritto il serbo, sesto nella race, sul proprio account Instagram - Ma a causa di un infortunio non potrò partecipare. Mi scuso con coloro che avevano programmato di venirmi a trovare. Auguro a tutti i giocatori un buon torneo, a presto", ha aggiunto. Nole, 37 anni, non ha chiarito la natura dell'infortunio.

Il suo forfait non arriva del tutto a sorpresa. L'ex numero 1 del mondo, ora quinto nel ranking, si era già ritirato dal Masters 1000 di Parigi e in precedenza aveva lasciato intendere che la sua stagione fosse finita. E' l'ennesimo capitolo di una stagione 2024 complicata. Quest'anno Djokovic, che si è aggiudicato sette Finals, non ha vinto nessun titolo Atp ed era dal 2006 che non gli accadeva.

Sinner ed Alcaraz lo hanno messo in ombra dividendosi equamente la vittoria nei quattro Slam. Djokovic si é però rifatto vincendo il titolo olimpico nel singolare a Parigi, l'unico che mancava alla sua lunghissima lista di successi.

Nel doppio femminile delle Wta Finals, in corso a Riad, semaforo rosso per il duo Errani-Paolini, sconfitte nel secondo match. Nella sfida valida per il White Group, la 37enne di Massa Lombarda e la 28enne di Bagni di Lucca, quarte favorite del seeding, hanno ceduto 3-6, 7-6(1) 11-9, in poco più di un'ora e mezza di partita, alla canadese Gabriela Dabrovski ed alla neozelandese Erin Routliffe. Per le azzurre il rammarico di non aver sfruttato un match-point nel super tie-break. La qualificazione alle semifinali, giovedì, dovrà passare dal successo sulla coppia Chan-Kudermetova. "Questo è il doppio - ha commentato Paolini -: punti secchi, super tie-break, può succedere di tutto. Ci abbiamo provato, abbiamo lottato ma è andata così". "Ci sarà da resettare, ricaricare le pile ed essere pronte per la prossima sfida" ha aggiunto Errani.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA