Luna Rossa-Ineos Britannia in acqua per la terza regata

Luna Rossa e Ineos Britannia di nuovo in acqua per giocarsi la sfida contro Team New Zealand nella 37/a America's Cup. Si deciderà al meglio delle 13 regate - vince chi arriva per primo a 7 punti - e per il momento il punteggio è di 1-1.

PARTITI! Ottimo avvio per l'imbarcazione italiana, con un vantaggio di circa 100 metri sulla linea di partenza

AL PRIMO BORDO Luna Rossa sempre avanti, dopo la prima strambata è a circa 250 metri da Ineos Britannia

DOPO IL SECONDO BORDO Luna Rossa incrementa il vantaggio a oltre 350 metri

AUMENTA LA LUCE tra la poppa di Luna Rossa e la prua di Ineos Britannia, oltre 500 metri

AL SESTO BORDO, l'imbarcazione italiana si allontana ulteriormente: è a oltre 600 metri dagli inseguitori

BRITANNIA TENTA DI RECUPERARE, ma Luna Rossa resiste amministrando il vantaggio

La sfida si presenta molto equilibrata. Si riprende oggi e domani, dopo la pausa di ieri Sul filo dell'errore. Come ha sottolineato il co-timoniere Jimmy Spithill, bisognerà stare attenti ad ogni minimo errore. "Nella vita è facile giudicare qualcuno e ancora più facile essere giudicati male. Il bello dello sport, invece, è che ha un solo metro di giudizio ed è quello che conta. Tutto dipende da quanto ci tieni a quel giudizio e quanto lavori per ottenerlo", le parole di Spithill al sito ufficiale di Luna Rossa. L'australiano ha un lungo e profondo legame con l'America's Cup e un numero non indifferente di record legati a questo evento: dopo essere stato nel 1997 il più giovane timoniere di Coppa America a bordo di Young Australia, ha vinto l'America's Cup per due volte consecutive (2010 e 2013) e vanta, insieme a Dennis Conner, il record di vittorie nei match di America's Cup (17). La sua passione per la vela arriva "per necessità", quando da piccolo si trasferisce con i genitori all'interno di un Parco Nazionale e l'unico modo per raggiungere la città e tornare a casa è in barca. Da quel momento è "affamato" di acqua, di mare.

