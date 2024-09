Niente da fare fra Luna Rossa e Ineos Britannia, la regata non è stata assegnata

Niente da fare nella terza sfida fra Luna Rossa e Ineos Britannia nella finale di Louis Vuitton cupa a Barcellona, caratterizzata dal vento molto debole che ha penalizzato entrambe le imbarcazioni e 'salvato' Luna Rossa, che era in forte svantaggio alla quarta boa, perché nessuno è riuscito a superare il traguardo entro il tempo limite. la regata quindi non è stata assegnata.

Partenza alla pari, con vento debole, fra le due imbarcazioni, ma dopo la prima manovra gli inglesi hanno preso un leggero vantaggio, mantenuto fino al termine del primo lato, chiuso 19 secondi prima dell'imbarcazione italiana.

Luna Rossa però ha indovinato il lato giusto del campo di regata ed hanno messo a segno il sorpasso durante il primo lato di poppa, per poi subire un nuovo controsorpasso e tornare in svantaggio. Alla seconda boa gli inglesi avevano così un vantaggio di 14 secondi che sono riusciti a mantenere ed incrementare al giro di metà regata fino a 1'28". Alla quarta boa il vantaggio era leggermente inferiore, ma comunque sempre sopra il minuto.

Nell'ultimo lato di bolina, Luna Rossa sembrava poter recuperare, grazie a favorevoli condizioni, ma un salto di vento l'ha fatta 'spanciare' mettendo lo scafo in acqua. Errore replicato anche dagli inglesi al termine di una brutta virata. Per lunghi minuti entrambe le imbarcazioni sono rimaste praticamente ferme in acqua, in una gara a cercare di riprendere il volo, ma senza successo. A

Alla quinta boa, superata a velocità minima, Ineos aveva un vantaggio enorme, ma nessuna delle due imbarcazioni è riuscita a raggiungere il traguardo entro il tempo limite e la regata è stata annullata. Cancellata anche la regata successiva, si riprende domani.

La sfida si decide al meglio delle 13 regate - vince chi arriva per primo a 7 punti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA