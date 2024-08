Stop mercato: Osimhen blocca il Napoli, rivoluzione viola

Victor OSIMHEN, Manu KONE', Tomas PALACIOS, Edoardo BOVE, Billy GILMOUR, Michael FOLORUNSHO, Danilo CATALDI sono loro i principali protagonisti dell'ultima giornata di mercato. Nessun colpo strabiliante ma la chiusura di tante trattative iniziate anche mesi fa. La vicenda più complessa è quella legata ad OSIMHEN: la vendita dell'attaccante nigeriano avrebbe dovuto rappresentare quel tesoretto a disposizione di Antonio Conte per rivoluzionare la squadra.



Ma alla fine proprio la tormentata cessione della punta ha bloccato il mercato dei partenopei. Emblematica la presenza nel capoluogo campano dei dirigenti di Chelsea e Al-Ahli, giunti per chiudere la trattativa. Il giocatore aveva già un accordo con il club arabo per un quadriennale da 40 milioni a stagione. Gli inglesi erano forti di un'intesa di massima con la società. Il tempo gioca a favore degli arabi: il mercato della Saudi Leage, infatti, chiuderà la prossima settimana.



Il club campano si è comunque attivato in queste ultime ora ed ha acquistato finalmente Billy GILMOUR che seguiva da tempo. Il centrocampista classe 2001, al netto delle visite mediche che per mancanza di tempo ha svolto in Inghilterra, arriva dall'Everton in cambio di 14 milioni. Saluta, invece, Gianluca GAETANO che si trasferisce al Cagliari in prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni.



Tra le squadre più attive nell'ultima giornata c'è la Fiorentina. I viola hanno ingaggiato Edoardo BOVE dalla Roma e Danilo CATALDI dalla Lazio, ai quali si aggiunge Robin GOSENS che lascia l'Union Berlino. Tutte operazioni in prestito con riscatto di fatto obbligato. Depositato anche il contratto di Matias MORENO, centrale argentino classe 2003 che lo scorso anno ha giocato con il Belgrano. Lascia Firenze Sofyan AMRABAT per aggregarsi al Fenerbahçe.



L'Inter chiude il mercato con l'annuncio del giovane difensore argentino Tomas PALACIOS; mentre il Milan accoglie l'attaccante inglese Tammy ABRAHAM che lascia la Roma. Percorso inverso per Alexis SAELEMAEKERS che va a rinforzare il centrocampo dei giallorossi. Daniele De Rossi potrà contare anche sul difensore Tiago DJALO' che arriva dalla Juventus per 10 milioni e soprattutto sul centrocampista francese Manu KONE' che lascia il Borussia Moenchengladbach.



Il Bologna ha acquistato il cartellino di Nicolò CASALE che lascia la Lazio con la formula del prestito e diritto e obbligo di riscatto.



Si muovono anche le "piccole". Il Verona ha depositato il contratto di Mathis LAMBOURDE: attaccante francese classe 2006 di origine della Guadalupa che lo scorso anno giocava con lo Stade Rennais. Linea verde anche per il Lecce che preleva dalla Juventus Luis Hasa, centrocampista classe 2004. Il Parma ha ufficializzato l'acquisto del giovane Mandela KEITA. Il centrocampista belga, classe 2002, arriva dall'Anversa.



L'Udinese, invece, si priva di Nehuen PEREZ. Il difensore argentino va al Porto in prestito oneroso per 4,1 milioni di euro con opzione di acquisto per ulteriori 13,3 milioni.

