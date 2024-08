Primo big match, show a San Siro. In campo Inter - Atalanta 4-0

In campo Inter-Atalanta 4-0

Autorete di Berat Djimsiti. Nicolo Barella (Inter) prende palla sul limite e decide senza troppe esitazioni di concludere in porta. La doppietta di Thuram mette la partita in cassaforte.

La vigilia

È una sfida sentita, difficile e insidiosa, il primo vero scoglio della stagione per entrambe le squadre: Inter e Atalanta si affrontano a San Siro dopo aver chiuso un'annata storica. La squadra di Inzaghi ha conquistato la seconda stella, quella di Gasperini ha trionfato in Europa League. Ora però è tutto da rifare, pagina bianca per due squadre che ancora sono in cerca della miglior condizione ma con i campioni d'Italia che, rispetto ai bergamaschi, possono contare su quasi tutta la rosa a disposizione oltre alle statistiche. "In questi anni non abbiamo mai vinto a San Siro.

Forse è l'unico campo in cui non siamo riusciti a vincere - ricorda Gasperini in conferenza - sono molto forti ma le difficoltà credo che le condividiamo anche con altre squadre.

L'Inter si è rafforzata anticipando le mosse di mercato a giugno. È una partita che arriva presto, prima della sosta, dopo le vicissitudini che ci sono state. Ma è una sfida importante a cui faremo molta attenzione".

Il ricordo più fresco del match di San Siro è quello dello scorso febbraio. Finì 4-0 per i padroni di casa, in gol Darmian, Frattesi, Dimarco e Lautaro Martinez. È l'argentino, grande assente della scorsa giornata, è riuscito a recuperare e sarà a disposizione di Simone Inzaghi. Ampia scelta in tutti i reparti per il tecnico interista, una fortuna che non ha invece Gasperini. Ovviamente non ci sarà Koopmeiners, ormai juventino.

