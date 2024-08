Super Thuram trascina l'Inter, 4-0 all'Atalanta

L'Inter batte l'Atalanta 4-0 LA CRONACA

Autorete di Berat Djimsiti. Nicolo Barella (Inter) prende palla sul limite e decide senza troppe esitazioni di concludere in porta. La doppietta di Thuram mette la partita in cassaforte.

L'Inter, trascinata da un super Marc Thuram, schianta l'Atalanta nel secondo anticipo della terza giornata di Serie A e conquista provvisoriamente la testa della classifica insieme al Torino. La gara si mette subito in discesa per i padroni di casa. Bastano pochi minuti per far esplodere un Meazza tutto esaurito: al 3' Thuram entra in area e prova a servire Lautaro ma la palla viene deviata nella propria rete da Djimsiti. Al 10' Barella raddoppia da fuori. Poi sale in cattedra l'attaccante francese con due gol fotocopia di rapina: al 2' della ripresa e all'11' è il primo ad avventarsi sulla respinta di Carneseccchi e a realizzare la propria doppietta. Bergamaschi apparsi scarichi e mai in partita. In classifica la squadra di Gasperini è ferma a tre punti in tre gara: una vittoria e due sconfitti. L'Inter raggiunge il Toro in vetta con 7 punti.

