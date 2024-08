Tennis: Sinner batte Tabilo ed è nei quarti a Montreal

Due azzurri sui tre in campo sono approdati ai quarti del Masters 1000 di Montreal. In scioltezza Jannik Sinner contro il mancino cileno Alejandro Tabilo, in rimonta Matteo Arnaldi sullo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Entrambi torneranno in campo nella notte italiana. Ha invece salutato il Canada Flavio Cobolli, eliminato dal francese Arthur Rinderknech.

Con la 44ma vittoria stagionale (la 24ma in 25 incontri giocati sul cemento), Sinner è diventato anche il primo a staccare il pass per le Nitto Atp Finals di novembre a Torino.

Il numero 1 del mondo ha battuto agevolmente Tabilo (6-4, 6-3 in un'ora e venti minuti di partita), n.21 del ranking e 15 del seeding, che nel turno precedente aveva stoppato in due set la corsa di Lorenzo Sonego. Il primo set ha 'girato' al settimo game, quando Sinner ha tolto il servizio all'avversario. Nel secondo Tabilo è calato d'intensità e l'azzurro ne ha approfittando al terzo gioco, procurandosi tre palle-break consecutive: è bastata la prima per indirizzare definitivamente l'incontro. Sinner contenderà un posto in semifinale ad Andrey Rublev L'azzurro è in vantaggio 5-2 nel bilancio dei confronti diretti con il 26enne moscovita e si è imposto nelle ultime tre sfide.

Bene anche Arnaldi, che ha conquistato il primo quarto in carriera in un "1000" superando Davidovich Fokina in rimonta per 4-6, 7-6, 3-0 e ritiro. Prossimo avversario il giapponese Kei Nishikori. Il primo set è stato di sofferenza, con Arnaldi sempre in affanno nei game di battuta e poco incisivo con la risposta. L'azzurro ha però saputo recuperare fiducia nel secondo, fino al tiebreak vinto 7/5. Nel terzo, avanti 3-0, ha beneficiato dell'abbandono dello spagnolo.

Nella prosecuzione del match interrotto giovedì dall'arrivo dell'uragano Debbie, Cobolli - in un match comunque disturbato dal vento forte - è stato sconfitto 6-3, 6-2, in un'ora ed undici minuti, da Rinderknech, n.65 Atp, proveniente dalle qualificazioni, che per la prima volta ha raggiunto gli ottavi in un "1000". Il transalpino ha ceduto una sola volta la battuta, nel secondo set quando peraltro era già avanti di due break.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA