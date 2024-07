Gp di Ungheria, Piastri in testa davanti a Norris. La McLaren domina la gara - LIVE - LA DIRETTA

Gp di Ungheria, Parte forte Piastri, si prende la testa davanti a Norris. Poi Verstappen (che ha lasciato passare Norris per evitare sanzioni dopo la manovra alla prima curva), Hamilton, Leclerc e Sainz LIVE





Sul circuito dell'Hungaroring si corre il Gran Premio d'Ungheria. Lando Norris su McLaren parte in pole position nel Gp d'Ungheria, 13/a prova del mondiale di Formula 1. Il pilota britannico ha ottenuto il tempo di 1.15.227 e avrà al suo fianco in prima fila il compagno di scuderia Oscar Piastri. Seconda fila per Max Verstappen, su Red Bull e Carlos Sainz, quarto con la Ferrari. Terza fila per Lewis Hamilton (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari).

La griglia di partenza del Gran Premio di Ungheria:

- 1ª fila 1. Lando Norris 1:15.227 McLaren 2. Oscar Piastri 1:15.249 McLaren

- 2ª fila 3. Max Verstappen 1:15.273 Red Bull 4. Carlos Sainz 1:15.696 Ferrari

- 3ª fila 5. Lewis Hamilton 1:15.854 Mercedes 6. Charles Leclerc 1:15.905 Ferrari

- 4ª fila 7. Fernando Alonso 1:16.043 Aston Martin 8. Lance Stroll 1:16.244 Aston Martin

- 5ª fila 9. Daniel Ricciardo 1:16.447 RB 10. Yuki Tsunoda 1:16.477 RB

- 6ª fila 11. Nico Hülkenberg 1:16.317 Haas 12. Valtteri Bottas 1:16.384 Kick Sauber

- 7ª fila 13. Alexander Albon 1:16.429 Williams 14. Logan Sargeant 1:16.543 Williams

-8ª fila 15. Kevin Magnussen 1:16.548 Haas 16. Sergio Perez 1:17.886 Red Bull

- 9ª fila 17. George Russell 1:17.968 Mercedes 18. Guanyu Zhou 1:18.037 Kick Sauber

-10ª fila 19. Esteban Ocon 1:18.049 Alpine 20. Pierre Gasly 1:18.166 Alpine

Riproduzione riservata © Copyright ANSA