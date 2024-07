Gp di Ungheria, Piastri trionfa davanti a Norris, doppietta della McLaren

Oscar Piastri su McLaren ha vinto il Gp d'Ungheria, 13/a prova del mondiale di Formula 1, precedendo il compagno di scuderia, Lando Norris. Terzo sul podio Lewis Hamilton, con la Mercedes davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla Red Bull di Max Verstappen. Sesto posto per l'altra Rossa condotta da Carlos Sainz.



E' la prima vittoria in Formula 1 per il giovane australiano, al quale Norris negli ultimi giri ha ceduto la leadership come da ordini di scuderia. Nel finale scintille anche tra Hamilton e Verstappen in lotta per il terzo posto, con l'olandese che si è toccato con la Mercedes del rivale rischiando l'incidente ma perdendo solo una posizione. A punti, dietro alla Ferrari di Sainz, sono andati anche Sergio Perez, settimo con la Red Bull, George Russel con la Mercedes, entrambi ieri eliminati in qualifica nella Q1 e partiti quindi dalle retrovie. Nono posto per Yuki Tsunoda con la RB e decimo per Lance Stroll con l'Aston Martin.

Piastri 'è il giorno che sognavo da bambino, grazie McLaren'

"Questo è il giorno che sognavo da bambino, salire sul gradino più alto del podio della Formula 1". Così il giovane Oscar Piastri, vincitore del Gp d'Ungheria al volante della McLaren. "E' stato un po' complicato alla fine, ma mi sono messo nella giusta posizione fin dalla partenza - ha proseguito l'australiano -. Ringrazio il team per lo straordinario impegno e per la macchina straordinaria. È davvero molto divertente correre per la McLaren e sono davvero grato per aver avuto l'opportunità di vincere insieme dopo soli 18 mesi". Lando Norris, secondo dopo aver ceduto la posizione nel finale coma da accordi, ha parlato di "giornata fantastica per noi come squadra, questa è la cosa principale onestamente, sono così felice. E' stato un lungo viaggio per raggiungere questo obiettivo ed è esattamente quello che abbiamo fatto oggi, chiudendo con grande vantaggio sugli altri. Un buon risultato per la squadra e, ovviamente, per Oscar". "L'ordine di scuderia? La squadra mi ha chiesto di farlo e l'ho fatto. Questo è tutto", ha concluso il britannico.

