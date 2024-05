Serie A: in campo Frosinone-Inter 0-2 DIRETTA

In campo Frosinone-Inter 0-2 DIRETTA

Frosinone-INTER 0-2 al 68'! Rete di Arnautović!

Primo tempo piuttosto intenso tra Frosinone e Inter, con gli ospiti che trovano la rete del vantaggio al 19esimo minuto: Darmian recupera palla alto sulla sinistra, poi Dimarco imbuca in area per Thuram; l'attaccante francese serve al centro a mezza altezza, con Frattesi che mette in rete con il petto.

Frosinone-INTER 0-1 al 19'! Rete di Frattesi!

Inzaghi continua a sperimentare, provando dal primo minuto Arnautovic e Thuram, con Lautaro inizialmente seduto in panchina. In mezzo al campo Asllani fa rifiatare Calhanoglu e verrà affiancato da Frattesi e Barella, con Darmian e Dimarco sulle corsie laterali. Davanti alla porta protetta da Sommer ci saranno Bisseck, De Vrij e Carlos Augusto.

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Inter risponde con un 3-5-2: Sommer – Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto – Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Dimarco – Arnautovic, Thuram.

Di Francesco sceglie Cerofolini tra i pali, con la difesa a tre composta da Lirola, Okoli e Bonifazi. In mezzo al campo ci saranno Mazzitelli e Brescianini, con Zortea e Valeri larghi sulle fasce. Soulé e Reinier giocheranno sulla trequarti alle spalle dell’unica punta Cheddira.

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Frosinone si schiera con un 3-4-2-1: Cerofolini – Lirola, Okoli, Bonifazi – Zortea, Mazzitelli, Brescianini, Valeri – Soule, Reinier – Cheddira.

