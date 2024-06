Roland Garros: Italia sorride, Djokovic show va ai quarti

Il Roland Garros regala emozioni a non finire.

Come quelle del match tra Novak Djokovic e Francisco Cerundolo vinto dal serbo dopo una vera e propria maratona, un fastidio al ginocchio che sembrava compromettere l'esito della sfida (la sconfitta del serbo avrebbe consentito a Sinner di diventare n.1 al mondo da lunedì prossimo) poi la rimonta e la vittoria al quinto set dopo quasi 5 ore di gioco con il punteggio di 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3. che vale al serbo i quarti di finale.

Nervoso e fisicamente spento, Djokovic sembrava ad un passo dal baratro, ma nel momento decisivo, però, Cerundolo non ha avuto la freddezza per chiudere l'incontro e Djokovic si regala il 59/o quarto di finale a livello Slam.

Sorride l'Italia, in attesa che l'altoatesino torni domani in campo a caccia della semifinale contro il bulgaro Dimitrov, Jasmine Paolo conquista il suo primo quarto di finale in uno Slam. Paolini è tra le migliori otto al Roland Garros, sulla terra rossa francese. E' la 17esima tennista italiana a raggiungere un quarto in un Major, la nona a farlo a Parigi. La 28enne di Bagni di Lucca, n.15 del ranking e del seeding, ha superato in rimonta per 4-6 6-0 6-1, in poco meno di due ore di partita, la russa Elina Avanesyan, n.70 del ranking. Partita non bella come testimonia il fatto che entrambe hanno messo a referto più errori gratuiti che colpi vincenti: 45 contro 29 per Paolini, 34 contro 9 per Avanesyan.

Ma contava vincere, e l'azzurra lo ha fatto. "E' stata una partita molto dura ma alla fine penso di aver fatto un buon lavoro", le parole di Paolini che sta vivendo una stagione importante: "Ora credo di più in me stessa, vincere determinati match in quest'ultimo anno mi ha aiutato molto. Ho fatto quello step necessario per poter giocare a questi livelli. Grazie a tutti per essere venuti a sostenermi". Ora nei quarti Paolini troverà Elena Rybakina. La kazaka, n.4 del ranking e del seeding, ha battuto negli ottavi per 6-4 6-3, in un'ora nove minuti di gioco, l'ucraina Elina Svitolina. Avanza anche Aryna Sabalenka, la bielorussa (che finora non ha perso un set),non ha dato scampo alla statunitense Emma Navarro, battendola per 6-2, 6-3.

Dopo Jannik Sinner e Jasmine Paolini in singolare, festeggiano la qualificazione anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori in doppio maschile. La coppia azzurra, che quest'anno può puntare a un ruolo da protagonista anche all'Olimpiade di Parigi e alle Nitto ATP Finals di Torino, ha sconfitto 6-3 6-4 gli australiani Max Purcell e Jordan Thompson. Per un posto in semifinale affronteranno le teste di serie numero 3 Rajeev Ram e Joe Salisbury.

Saluta il Roland Garros Daniil Medvedev, battuto dall'australiano Alex De Minaur che si è imposto sul russo col punteggio di 4-6 6-2 6-1 6-3. Una rimonta favorita dagli alti e bassi di Medvedev che, dopo aver vinto il primo set, ha lamentato prima un fastidio al piede destro (necessario un medical time out) e poi un problema all'addome. De Minaur ha approfittato delle difficoltà del russo, vincendo per la prima volta in carriera contro un top 5 in uno Slam.

