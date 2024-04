Coppa Italia: Atalanta-Fiorentina 1-0 DIRETTA e FOTO

Atalanta FIorentina 1-0 in campo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. All'andata la Viola si è imposta per 1-0

GOL e MOMENTI CLOU



Al 13' ATALANTA-Fiorentina 1-0 - Annullata dal var una rete di Scamacca

All'8' ATALANTA-Fiorentina 1-0 - Rete di Koopmeiners

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano

LA VIGILIA

"Il primo degli obiettivi, che dà già lustro alla stagione". Questo, per bocca del vice di Gian Piero Gasperini, Tullio Gritti, in panchina anche all'andata, il pensiero dell'Atalanta alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia a Bergamo con la Fiorentina. La sconfitta di stretta misura dell'andata andrà ribaltata nonostante la coperta corta dietro: "A Monza abbiamo perso Holm e Toloi, per il resto dovremmo esserci tutti", ha fatto sapere Gritti dal canale youtube del club. In fascia destra ci sarà Zappacosta, senza far sentire troppo l'infortunio dello svedese, mentre in difesa Scalvini è sul filo del rasoio della convocazione al quarto giorno di rientro in gruppo dopo la lesione al bicipite femorale sinistro di Napoli alla vigilia di Pasqua. Davanti al portiere Carnesecchi, nel nuovo turnover dello squalificato Gian Piero Gasperini, si ricompone il trio Djimsiti-Hien-Kolasinac, cui resta come sostituto l'Under 23 Bonfanti. Il secondo e il terzo, insieme a Ederson, domenica sera a Monza erano i soli superstiti del ritorno dei quarti di Europa League del giovedì prima contro il Liverpool. Proprio il raggiungimento delle semifinali europee è l'arma psicologica dei bergamaschi, come confermato da Gritti: "Bisogna fare qualcosa in più dell'andata a Firenze, quando eravamo stati sotto tono, ma giochiamo davanti al nostro pubblico che ci ha già trascinato a prestazioni importanti contro un avversario strepitoso, aumentando maturità e autostima". Dal rimescolamento del mazzo torneranno titolari De Roon in mediana, Ruggeri a sinistra, Koopmeiners dietro le punte, Scamacca da uomo d'area e probabilmente anche Miranchuk per un contro-turnover di ben sette undicesimi rispetto al ritorno alla vittoria in serie A all'U-Power Stadium. Lookman e De Ketelaere, però, i migliori proprio a Monza insieme a Touré, contendono al russo il posto di seconda punta.



