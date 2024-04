Coppa Italia: Atalanta-Fiorentina 4-1, la Dea in finale con la Juventus - FOTO

Atalanta FIorentina 4-1 nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. All'andata la Viola si era imposta per 1-0. La Dea conquista in finale con la Juventus in programma il 15 maggio a Roma

GOL e MOMENTI CLOU



Al 90'+8 ATALANTA -Fiorentina 4-1 - Rete di Pasalic

Al 90'+5' ATALANTA -Fiorentina 3-1 - Rete di Lookman

Al 75' ATALANTA-Fiorentina 2-1 - Rete di Scamacca

Al 68' Atalanta-FIORENTINA 1-1 - Rete di Martinez Quarta

Al 53' Espulso Milenkovic della Fiorentina

Koopmeiners esulta dopo il gol

Al 13' Annullata dal var una rete di Scamacca

All'8' ATALANTA-Fiorentina 1-0 - Rete di Koopmeiners

La coreografia dei tifosi dell'Atalanta

LA PARTITA

L'Atalanta batte 4-1 la Fiorentina nella semifinale di ritorno, dopo aver perso di stretta misura tre settimane fa al "Franchi", e raggiunge la finale di Coppa Italia, dove affronterà la Juventus, per la sesta volta nella sua storia. Obiettivo centrato grazie ai gol ben oltre il novantesimo di Lookman e Pasalic, quando ormai il match sembrava avviato ai supplementari. Pronti via, a lungo la verve viola si limita a un tentativo pretenzioso da fuori di Gonzalez e a quello più impegnativo per Carnesecchi, costretto al tuffo, di Belotti, aperto proprio dall'argentino. Due tiri mancini seguiti dal vantaggio di casa con l'autore del gol vittoria dell'andata a servire involontariamente l'olandese. Il possibile raddoppio rimane in canna a lungo alla squadra dello squalificato Gasperini, sostituito ancora una volta da Gritti in panchina, anche perché al 12' il Var ha gioco facile nell'annullare il destro dal limite Scamacca su tocco di De Ketelaere, essendo evidentissimo il fallo precedente di Koopmeiners su Beltran. I viola provano ad addormentare un confronto continuamente spezzettato da falli, ma condotto dall'Atalanta. Al 24' il firmatario dell'1-0 ci riprova girandosi di destro sul contropiede a due Scamacca-De Ketelaere, ma i riflessi di Terracciano tengono.

Scamacca

Passano undici minuti e ancora l'asse Scamacca-De Ketelaere produce l'occasione di quest'ultimo, che dalla lunetta allarga il diagonale ignorando Zappacosta libero alla sua destra. Se al 38' Hien ferma Kouamé, bravo a tagliare sulla rifinitura di Gonzalez, e cinque minuti più tardi l'ex Bonaventura mira troppo da lontano per infastidire il portiere nerazzurro, è Ruggeri a fallire il 2-0 spostandosela sul destro dopo il pallone dal fondo di Zappacosta rinviato corto da Milenkovic in scivolata sulla pressione di Ederson. Al rientro dagli spogliatoi, di nuovo prove generali di bis locale con Ruggeri a stringere davanti all'area piccola per colpire di testa in caduta il cross di Zappacosta: la palla si spegne a lato. All'ottavo, la seconda svolta della sfida con Milenkovic a lasciare i suoi in dieci per l'aggancio al limite a Scamacca, smarcato dal filtrante di De Ketelaere: entra Quarta per Belotti, la punizione del romano è alzata in corner da Beltran di testa. Duncan sostituisce Beltran abbassando ulteriormente il baricentro toscano e oltre il quarto d'ora tocca a De Roon sbagliare la misura sull'azione aperta da Koopmeiners per la doppia sponda all'indietro di Scamacca e De Ketelaere.

Vincenzo Italiano e Tullio Gritti

Riacciuffa il risultato Quarta, tuffandosi di testa al 23' per trasformare lo schema da fermo di Mandragora. Gritti inserisce Lookman e Miranchuk, ma è Scamacca a risolvere la mischia sul traversone di Ruggeri spondato da De Ketelaere rovesciando imparabilmente alla mezzora. L'ex West Ham, però, diffidato, si fa ammonire per un fallo a metà campo su Gonzalez. I bergamaschi ne sbagliano un paio di più, con Lookman che si gira debolmente di sinistro su iniziativa di Miranchuk e De Ketelaere che parte dalla sua metà campo per alzare dall'area senza opposizione. Tutto fra 43' e 44'; al 3' di recupero Scamacca, contrastato da Comuzzo, mastica la deviazione sulla palla dal fondo del russo; al 5', il gol di Lookman rivisto al check ricevendo da Scamacca. Tre minuti dopo, è proprio il nigeriano a lanciare in porta Pasalic per il trionfo atalantino con Gasperini a esultare sotto la Curva Nord.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA