Serie A: Milan-Inter 0-1 DIRETTA-FOTO

18' GOL! Milan-INTER 0-1! Rete di Acerbi! Corner di Dimarco verso il primo palo dove Pavard spizza di testa verso il secondo: stacca tutto solo Acerbi, che di testa batte Maignan verso il palo di destra.





Marotta 'vogliamo lo scudetto ma non è ossessione'

"Noi abbiamo l'obiettivo di vincere lo scudetto e ottenere la seconda stella che sarebbe qualcosa di storico, stasera sarebbe la ciliegina sulla torta, come come dicevano Inzaghi e il presidente non siamo ossessionati da questo": lo dice l'ad dell'Inter Beppe Marotta prima del fischio d'inizio del derby di Milano a Dazn. " Noi vogliamo fare una bella prestazione, siamo determinati e facendola sono sicuro che faremmo anche risultato. Emozionato? Un'esperienza del genere non mi è mai capitata, non così, nonostante qualche scudetto io l'abbia vinto. È qualcosa che sicuramente emoziona".

Show sugli spalti, tra coreografie e sfottò

Il derby sugli spalti prima ancora che in campo: gli ultras di Milan e Inter hanno dato spettacolo, come da tradizione, prima del fischio d'inizio della Stracittadina milanese. Tema centrale, ovviamente, lo scudetto che potrebbe essere aggiudicato già questa sera in caso di successo dell'Inter. Uno smacco su cui la Curva Sud rossonera ha cercato di ironizzare con un'imponente coreografia. Protagonista una collaboratrice domestica con tanto di grembiule che spazza sotto il tappeto dei topi rappresentanti gli interisti festanti per la seconda stella e la scritta "Nothing Change". Una grande palla di vetro e la scritta: "Che questa fervida visione avveri il tuo peggior tormento. Il nostro destino, il vostro incubo", è la risposta della Curva Nord dell'Inter che sa di colpire sul vivo i cugini rossoneri perché in caso di vittoria i nerazzurri festeggeranno lo scudetto numero venti della propria storia proprio nel derby. Ma le frecciatine a distanza e gli sfottò sono destinati a continuare per tutta la partita, tanto che gli ultras del Milan dopo appena 5' dall'inizio del match hanno esposto lo striscione: "La matematica non è un'opinione sul campo sono diciannove".

Le formazioni

Il Milan scende in campo con un 4-2-3-1: Maignan – Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez – Adli, Reijnders – Musah, Loftus-Cheek, Pulisic – Leao.

Pioli prova la mossa a sorpresa, schierando Leao prima punta a discapito di Giroud. Alle spalle del portoghese agiranno Musah, Loftus-Cheek e Pulisic. In mezzo al campo tocca ad Adli e Reijnders, mentre a formare il reparto difensivo ci saranno Calabria, Tomori, Gabbia e Theo Hernandez. Tra i pali ci sarà Maignan.



L'Inter risponde con un 3-5-2: Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni – Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Lautaro, Thuram.

Inzaghi torna ad avere a disposizione l’intera rosa: in porta ci sarà Sommer, con Pavard, Acerbi e Bastoni nel trio difensivo. In mezzo al campo Calhanoglu verrà affiancato dai soliti Barella e Mkhitaryan, con Darmian e Dimarco ad agire sulle corsie esterne. Davanti non ci sono dubbi: spazio alla coppia Lautaro-Thuram.



Arbitro: Colombo di Como.

Milan-Inter, attesa sotto la pioggia per i tifosi

Fumogeni e cori di incoraggiamento per l'Inter all'arrivo a San Siro. I tifosi nerazzurri hanno accolto il pullman della squadra con l'entusiasmo di chi spera di poter festeggiare una vittoria che in questo derby vuol dire scudetto e seconda stella. La pioggia che da stamattina cade incessante sulla città, non sta fermando la passione dei tifosi che, nonostante il freddo quasi invernale, riempiranno lo stadio. Di tutt'altro tenore invece l'umore intorno al Milan. Il pullman ha raggiunto San Siro senza nessun tifoso rossonero ad aspettarlo. È la gelida accoglienza riservata alla squadra rossonera nella serata del derby, che dovrebbe essere quello del riscatto e dell'orgoglio dopo l'eliminazione dall'Europa League. C'è delusione tra tifosi per una stagione che non ha soddisfatto le attese. E così quello che di solito sarebbe stato un bagno di folla per incoraggiare i giocatori rossoneri prima del fischio di inizio, si trasforma nell'occasione per i tifosi dell'Inter di intonare qualche coro e qualche insulto alla squadra rivale.

