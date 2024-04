Scudetto Inter: Milano in festa, migliaia in Piazza Duomo

L'Inter ha vinto lo scudetto e subito migliaia di tifosi si stanno riversando in piazza Duomo, fuori dallo stadio di San Siro, dove poiché era un derby in casa Milan in tanti non sono potuti entrare, e lungo le circonvallazioni della città. Nonostante la pioggia e il freddo è festa grande un po' dappertutto. Tante le bandiere e i cartelli o gli striscioni con disegnata la doppia stella per l'aggiudicazione del ventesimo campionato di Serie A.



Migliaia di persone stanno andando in piazza Duomo dalle periferie e da San Siro dove i sostenitori dei nerazzurri avevano 'accerchiato' lo stadio in attesa dell'agognata vittoria. Mentre al Meazza c'è il deflusso dei milanisti prosegue la festa dei cugini. Fumogeni e fuochi di artificio in Duomo, tamburi, bandiere, vessilli testimoniano di un traguardo atteso da tempo. La polizia locale, al momento, non segnala particolari criticità: in alcune vie e piazze, in zona largo Cairoli in centro, si segnalano dei rallentamenti per la massiccia presenza di auto con tanto di rituale suono di clacson.

