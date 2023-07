Choc per LeBron James, il figlio Bronny in arresto cardiaco

Il mondo del basket statunitense è in pena per il figlio maggiore di LeBron James, Bronny, colpito da un arresto cardiaco nel corso di un allenamento alla University of Southern California. Il diciottenne, già considerato uno dei giovani talenti del basket americano, si è sentito male in campo ieri, è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono ora stabili e il ragazzo è fuori dalla terapia intensiva.

"Ieri Bronny James ha avuto un arresto cardiaco. Il personale medico è stato in grado di offrirgli le prime cure e di trasportarlo in ospedale - informa una dichiarazione ufficiale da un portavoce della famiglia, diffusa qualche ora dopo l'evento -. E' ora in condizioni stabili e fuori dalla terapia intensiva". E' stato poi chiesto il rispetto della privacy, mentre sia LeBron sia la moglie Savannah hanno espresso la loro gratitudine al personale medico dell'università della California.

Bronny è una matricola della squadra della Usc. E' considerato una nuova recluta da quattro stelle dopo aver brillato la primavera scorsa al 'McDonald's All-American Game', con in campo le migliori promesse del basket liceale. Secondo la stampa sportiva, Bronny ha i numeri per seguire in Nba le orme del padre, considerato uno dei migliori cestisti di tutti i tempi e attualmente impegnato con la squadra Los Angeles Lakers.

"Sono dannatamente fiero di te ragazzo - scrisse LeBron su Instagram dopo la notizia che il figlio avrebbe frequentato la Usc -. Non ho parole oltre a ti voglio bene". La stella del basket, 38 anni, si appresta ad iniziare la sua 21/a stagione nel massimo campionato di basket e la sesta con i Lakers. Tra i suoi obiettivi, nonché un sogno, c'è quello di essere in campo con il figlio. "Il mio ultimo anno sarà con mio figlio - disse in un'intervista l'anno scorso -. Dovunque si troverà Bronny, lì sarò io. Farò qualsiasi cosa per giocare con mio figlio per un anno. Non sarà più una questione di soldi a quel punto".

L'evento occorso a Bronny James ricorda in parte quanto capitato a Damar Hamlin, un giocatore di football dei Buffalo Bills: lo scorso gennaio, il 25enne ebbe un arresto cardiaco dopo uno scontro di gioco durante una partita e rimase ricoverato in ospedale per oltre una settimana. A maggio, i medici gli hanno dato il via libera per tornare a giocare.

Hamlin è stato tra i primi a esprimere sui social la sua vicinanza a Bronny e alla famiglia James.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA