Serie A: Sampdoria-Spezia, formazioni

Alle 20.45 in campo Sampdoria-Spezia

"Con lo Spezia sarà un'altra partita molto importante per la gente doriana e per tutti noi che lavoriamo da dentro. Dopo un primo tempo deludente a Lecce, ho provato a capire cosa sia successo", così il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic ai canali ufficiali del club in vista della gara al Ferraris con lo Spezia.

PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria (3-4-2-1): 30 Ravaglia; 59 Zanoli, 21 Murillo, 2 Amione; 80 Cuisance, 20 Winks, 8 Rincon, 3 Augello; 37 Leris, 7 Djuricic; 23 Gabbiadini. (22 Turk, 32 Tantalocchi, 4 Gunter, 29 Murru, 16 Paoletti, 26 Ilkhan, 37 Leris, 27 Quagliarella, 10 Lammers, 5 Oikonomou, 99 Rodriguez). All.: Stankovic.

Squalificati: Sabiri.

Diffidati: Stankovic.

Indisponibili: Audero, Nuytinck, Conti, De Luca, Pussetto.

Spezia (4-3-3): 69 Dragowski, 27 Amian, 55 Wisniewski, 43 Nikolaou, 20 Bastoni, 6 Bourabia, 8 Ekdal, 33 Agudelo, 11 Gyasi, 18 Nzola, 10 Verde. (1 Zoet, 22 Marchetti, 7 Sala, 13 Reca, 14 Shomurodov, 19 Krollis, 21 Ferrer, 24 Kovalenko, 25 Esposito, 29 Caldara, 30 Maldini, 72 Cipot). All.: Semplici.

Squalificati: Ampadu.

Diffidati: Holm, Amian.

Indisponibili: Moutinho, Holm, Zurkowski, Beck, Zovko.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Quote Snai: 2,55; 3,25; 2,85. (ANSA).