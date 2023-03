Premier: tonfo United, il Liverpool gliene fa addirittura 7

Clamoroso tonfo del Manchester United che è stato annientato dal Liverpool. Ad Anfield Road i 'Reds' si sono imposti per 7-0 nel posticipo della 26/a giornata della Premier League, travolgendo letteralmente i 'Red Devils' dell'olandese Erik Ten Hag che peraltro erano favoriti per il successo alla vigilia del match. Le doppiette di Gakpo, Darwin Nunez e Salah, oltre al gol del brasiliano Firmino, invece, hanno rilanciato la formazione di Juergen Klopp in classifica. Il quarto e ultimo posto che vale la qualificazione per la Champions della prossima stagione dista solo 3 punti ed è occupato dal Tottenham che, però, ha giocato una partita in più. Gli 'Spurs' hanno 45 punti, i 'Reds' 42. Il Manchester United, malgrado il tracollo odierno, resta terzo con 49 punti, a -9 dai 'cugini' del Manchester City.

La 26/a giornata della Premier League è ricca di emozioni e sorprese. Intanto c'è la rinascita del Chelsea, che grazie a una rete di Fofana ad inizio ripresa torna alla vittoria battendo il Leeds (Gnonto in campo dal 23' st) per 1-0. Così ora si allenta la pressione sul tecnico dei Blues Graham Potter, con i Blues che però sono al decimo posto e quindi, per ora, fuori da tutto.

Finale thrilling all'Emirates Stadium, dove l'Arsenal capolista ottiene il successo per 3-2 sul fanalino di coda Bournemouth soltanto al 97' con una conclusione da fuori di Nelson. Una beffa per gli ospiti che fino al 57' erano in vantaggio per 2-0 (Billing aveva segnato il primo gol dopo appena 9 scondi) e poi si sono visti raggiunti e superati.

Così i Gunners conservano cinque punti di vantaggio sul Manchester City, che ha battuto 2-0 il Newcastle con i gol di Foden, che a soli 22 anni e 280 giorni raggiunge le 50 presenze in Premier con la maglia del City, primo inglese a riuscirci, e Bernardo Silva. Il Tottenham, rivale del Milan mercoledì prossimo in Champions, perde 1-0 sul campo del Wolverhampton, per una rete di Traoré a otto minuti dalla fine. Spettacolo dal Brighton di Roberto De Zerbi che ne fa 4 al West Ham che ora è quintultimo in classifica. Oggi c'è invece un posticipo da non perdere tra Liverpool e Manchester United, squadre di due tifoserie divise da una forte rivalità.

Il quadro della 26/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Manchester City-Newcastle 2-0

Arsenal-Bournemouth 3-2

Aston Villa-Crystal Palace 1-0

Brighton-West Ham 4-0

Chelsea-Leeds 1-0

Wolves-Tottenham 1-0

Southampton-Leicester 1-0

Nottingham-Everton 2-2

Liverpool-Manchester Utd 7-0

Brentford-Fulham ore 21