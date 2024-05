La Fiorentina batte il Monza in rimonta e vede l'Europa  CRONACA e FOTO

Fiorentina Monza 2-1 CRONACA per il Monday Night della 36esima giornata di Serie A

I GOL



Al 78' FIORENTINA-Monza 2-1! Rete di Arthur! Il centrocampista brasiliano riceve in mezzo al campo, porta palla senza pressione fino al limite dell'area e calcia con il destro, trovando la rete verso l'angolino basso di sinistra.

Al 32' FIORENTINA-Monza 1-1 - Rete di Nico Gonzalez. Barak riceve sulla destra vicino all'area di rigore, rientra sul sinistro e crossa verso il secondo palo: in traiettoria non arriva Nzola, ma alle sue spalle sbuca Nico Gonzalez che di testa realizza verso destra.



Al 9' Fiorentina-MONZA 0-1 Rete di Djuric Lancio profondo sulla destra con Dany Mota che arriva sul pallone, punta l'area di rigore poi crossa al centro: Djuric vince il duello aereo con Martinez Quarta e di testa la mette in rete verso sinistra.

RISULTATI



CLASSIFICA

LA PARTITA

La Fiorentina batte il Monza per 2-1 in rimonta, con Nico Gonzalez e Arthur che rispondono al gol iniziale di Djuric, e conquista il momentaneo ottavo posto in classifica (scavalcando il Napoli, prossimo avversario dei viola) che oggi vuol dire Europa in Conference League. Una partita che ha visto i viola inizialmente soffrire ma dopo il gol subito, come spesso è capitato durante la stagione, ha cambiato marcia per arrivare a vincere la partita. Nove minuti e il Monza passa in vantaggio: Dany Mota, lasciato solo, riceve palla sulla corsia di destra e crossa dentro l'area piccola con Djuric che stacca sopra Martinez Quarta e di testa batte Terracciano. Due minuti e arriva la reazione della Fiorentina con Nzola che mette la palla dentro l'area centralmente per Barak che, invece di tirare, perde tempo e si fa recuperare dalla difesa ospite. La Fiorentina prova a mettere nella propria metà campo, ma Nzola, Barak, Castrovilli, Gonzalez risultano troppo imprecisi e prevedibili nelle lore occasioni. Dall'altra parte il Monza di Palladino appena può cerca di ripartire veloce per far male ai viola ma spesso si spegne una volta arrivato davanti all'area avversaria.

Il pareggio, meritato, arriva al 32': dopo azione manovrata palla che arriva a Barak che dalla destra crossa il pallone dentro l'area viola dove Nico Gonzalez ci si avventa e di testa indirizza la palla nell'angolo alla sinistra di Di Gregorio. Al 34' spettacolare azione con un cost to cost di Nico Gonzalez che salta tre avversari e una volta entrato in area cerca l'angolo basso sul primo palo ma Di Gregorio devia in calcio d'angolo. Al 46', Fiorentina vicina al vantaggio con cross di Barak sul secondo palo dove Martinez Quarta anticipa tutti ma il suo colpo di testa termina di poco alto sopra la traversa. A inizio secondo tempo il Monza lascia negli spogliatoi Kyriakopoulos per Caldirola. Il tema della partita non cambia: Fiorentina nella metà campo del Monza a cercare il gol vittoria, ospiti pronti a ripartire in velocità soprattutto sugli esterni. Al 60' Italiano richiama Nzola per Kouame per dare maggior imprevedibilità all'attacco gigliato. Due minuti e Fiorentina di nuovo pericolosissima: lancio di venti metri di Parisi dentro l'area avversaria per Mandragora che ammortizza la palla con gran sensibilità e calciando in velocità m trova una grande deviazione in calcio d'angolo di Di Gregorio.

E Palladino al 64' gioca le carte Akpa Akpro e Pereira per Mota e Birindelli. Il forcing della Fiorentina viene premiata al 78' quanti Arthur riceve palla sulla tre quarti, avanza fino al limite dell'area e con un tiro secco e in diagonale batte Di Gregorio. Subito dopo il gol Italiano conclude la girandola delle sostituzioni (pochi minuti prima aveva sostituito Castrovilli con Beltran) inserendo Duncan, Biraghi e Faraoni per Arthur, Parisi e Kayode. Nei minuti finali il Monza si butta nella metà campo della Fiorentina alla ricerca del gol del pareggio che non arriva nemmeno nei quattro minuti di recupero concessi dall'arbitro Zufferli. La serata finisce con i giocatori viola sotto la Curva Fiesole al coro di "Tutti ad Atene…Tutti ad Atene…" dove il 29 maggio la Fiorentina giocherà la finale di Conference contro l'Olympiacos.

