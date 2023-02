Ligue1: Nizza vince 3-1, Marsiglia scivola a -8 dal PSG

Il Paris SG batte 2-1 il Tolosa con reti di Hakimi e Messi e si porta a 54 punti, +8 sul Marsiglia, battuto 3-1 in casa dal Nizza. Vittorie esterne per il Lione a Troyes, per il Lilla a Rennes.e per il Monaco a Clermont. Il Lens pareggia a Brest.

Agenzia ANSA Infortunio per Mbappè, salta andata Champions con il Bayern Monaco - Calcio Tra settimane di stop per un guaio muscolare per l'attaccante del Psg (ANSA)

Il quadro della 21/ma giornata

Paris SG-Tolosa 2-1

Troyes-Lione 1-3

Rennes-Lilla 1-3

Clermont-Monaco 0-2

Ajaccio-Nantes 0-2

Auxerre-Reims 0-0

Lorient-Angers 0-0

Strasburgo-Montpellier 2-0

Brest-Lens 1-1

Marsiglia-Nizza 1-3