Infortunio per Mbappè, salta andata Champions con il Bayern Monaco

Infortunio alla coscia per l'attaccante del Psg, Kylian Mbappé, che sarà indisponibile per tre settimane e salterà dunque l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco in programma il prossimo 14 febbraio. Lo ha reso noto il club parigino. L'attaccante soffre "di una lesione alla coscia sinistra" scrive il Psg, infortunio rimediato ieri contro il Montpellier.