Moto Gp del Giappone: vince la Ducati di Miller, cade Bagnaia

L'australiano Jack Miller ha vinto il Gp del Giappone a Motegi, per la Classe MotoGp. Francesco Bagnaia è scivolato al 23/o e ultimo giro, mentre si preparava ad attaccare l'ottava posizione del francese Fabio Quartararo. Il torinese è poi tornato ai box.

Jack Miller sì è imposto con il tempo di 42'29"174, precedendo di 3"409 il sudafricano Brad Binder (Ktm), secondo, e lo spagnolo Jorge Martìn (Ducati), terzo a 4"136. L'altro spagnolo Marc Marquez (Honda), che era partito in pole dopo un periodo di stop, si è piazzato in quarta posizione, a 7"784 dal vincitore. Primo degli italiani Luca Marini (Ducati), che ha ottenuto la sesta piazza, a 8"348; il campione del mondo in carica, il francese Fabio Quartararo (Yamaha), non è andato oltre l'ottavo posto, a 10"193. Quartararo, per effetto del ritiro di Francesco Bagnaia all'ultimo giro, guadagna 8 punti nella classifica iridata, e adesso si trova a +18 sull'italiano.