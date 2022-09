F1:Verstappen vince a Monza, Leclerc e' secondo

Max Verstappen domina anche il Gp d'Italia, conquistando a Monza la quinta vittoria consecutiva nel mondiale di Formula 1. Sul podio, accanto al pilota della Red Bull, Charles Leclerc secondo con la Ferrari e George Russell, terzo con la Mercedes. Quarto posto per l'altra Rossa di Carlos Sainz, partito dalla penultima fila. La corsa si è chiusa in regime di safety car, per un guasto alla McLaren di Daniel Ricciardo, tra i fischi del pubblico. Per l'olandese è la 30/a vittoria in carriera ed un'ulteriore spinta verso la conferma come campione del mondo, ma la gara è stata rovinata nel finale dalle scelte della Federazione sulla gestione della safety car. Nel 'trenino' finale, Lewis Hamilton ha superato il traguardo al quinto posto, seguito da Sergio Perez (Red Bull), Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (AlphaTauri), Nick De Vries (Williams) e Zhou (Alfa Romeo), decimo. Piovono fischi a Monza per la decisione della direzione gara di concludere il Gran Premio d'Italia sotto il regime di safety car, entrata in pista a sei giri dal termine per il ritiro di Daniel Ricciardo. Il pubblico di Monza contesta apertamente questo finale che regala il successo a Max Verstappen (RedBull) davanti a Charles Leclerc (Ferrari) e George Russell (Mercedes). Lo stesso monegasco, quando avvertito dai box, è apparso scettico durante il team radio.

"Ci ho messo un po' ma finalmente sono riuscito a salire su un podio importante come Monza. Nel complesso per noi è stata un'ottima giornata, anche se non siamo riusciti a ripartire nel finale dopo la safety car". Così Max Verstappen commenta a caldo la vittoria a Monza. "Ho fatto una buona partenza e ho trovato subito il ritmo, salendo al secondo posto in fretta - ha aggiunto l'olandese della Red Bull -. Con ogni mescola eravamo più veloci e abbiamo tenuto sempre un certo vantaggio". "E' stato frustrante vedere la safety car nei giri finali: ero secondo, volevo provare ad attaccare Verstappen..". Charles Leclerc non nasconde la propria delusione per il secondo posto a Monza, con l'epilogo della safety che ha 'sigillato' la classifica nei giri finali. "Non posso essere del tutto soddisfatto - ha detto il ferrarista al termine del Gp d'Italia - perche' sono secondo. Peccato, mi sarebbe piaciuto vincere davanti a questo pubblico fantastico. A tutti loro dico grazie per il sostegno incredibile", ha concluso il monegasco, passando dall'inglese all'italiano.

Folla di ospiti vip oggi a Monza , a partire dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Accolto nel paddok dal presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani, a dare il benvenuto al Capo dello Stato c'erano anche il prefetto e il Questore di Monza, Patrizia Palmisani e Marco Odorisio. All'hospitality Fia, il presidente Mattarella ha salutato i team manager di Red Bull, Mercedes e Ferrari, Christian Horner, Toto Wolff e Mattia Binotto, per poi recarsi al motorhome Ferrari A cantare l'inno d'Italia, poco prima del via, Andrea Bocelli.

"Sono sempre stato un patriota, non ci saranno particolari pressioni a cantare davanti al capo dello Stato", commenta il cantante. Il pubblico sta facendo ingresso nell'impianto da questa mattina. A fare gli onori di casa il presidente dell'Aci, Sticchi Damiani.

Tanti i vip, come Gordon Ramsay, i Ferragnez, Iva Zanicchi e Albano Carrisi, Fabio Rovazzi e Francesca Michelin, ma anche Federica Pellegrini col marito Matteo Giunta, freschi di nozze. E ancora il principe Alberto di Monaco, gli attori Hugh Grant e Liam Cunningham, il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic e gli ex giocatori Patrice Evra, Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara.

"Qui a Monza c'è davvero tantissima gente, è la libertà che stavamo cercando - commenta lo chef stellato Davide Oldani, sul ritorno a Monza del grande pubblico -. Ho conosciuto Lewis Hamilton, mi ha colpito la sua voglia di esserci sempre. Confesso che è stata un'emozione".