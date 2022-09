Gp Italia da record, 336mila biglietti venduti

(ANSA) - MILANO, 10 SET - Il Gran Premio d'Italia 2022 sbriciola ogni precedente record di presenze. L'Autodromo ha infatti comunicato di aver venduto 336.647 biglietti per la tre giorni di gare a Monza. Un risultato straordinario dopo due anni a porte chiuse e a capienza ridotta per la pandemia. Nel 2019 erano state 200mila le presenze in Autodromo, che quest'anno celebra i 100 anni di vita. (ANSA).