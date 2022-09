F1, Gp Italia: Leclerc in pole, il ferrarista vola a Monza

Charles Leclerc, con la Ferrari, partirà dalla pole position nel Gp d'Italia, a Monza. Il monegasco ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche (1'20'161''), precedendo Max Verstappen, che ha fatto segnare il secondo tempo ma il pilota della Red Bull partirà più indietro nella griglia per una penalizzazione. Terzo tempo per Carlos Sainz con l'altra Ferrari e quarto per Sergio Perez. La griglia di partenza della gara risente delle numerose sanzioni, che coinvolgono ben nove piloti, tra i quali appunto Sainz, i due della Red Bull e Lewis Hamilton.

Leclerc, alla 17/a pole in carriera e l'ottava del 2022, ha preceduto Verstappen di 145 millesimi e di 268 il suo compagno di squadra, Sainz. A fianco del monegasco in prima fila partirà domani George Russell, con la Mercedes. che aveva segnato il sesto tempo, subito dietro a Hamilton. Coppia McLaren col settimo e ottavo tempo di Lando Norris e Daniel Ricciardo. Nono tempo per Pierre Gasly con l'AlphaTauri, mentre Fernando Alonso non è riuscito a fare un tempo.

Agenzia ANSA F1:Binotto, obiettivo Ferrari Mondiale prima del 2026 - F1 "Sappiamo di avere il supporto del nostro presidente, non abbiamo bisogno di leggerlo sui giornali. Quando esprime supporto in pubblico è più per il pubblico che per il team, che sa bene quanto ci sostenga. (ANSA)

LECLERC: "MONZA FANTASTICA, SPERO DI RIPETERE 2019"

"A Monza l'atmosfera è sempre incredibile. Spero di ripetere la vittoria del 2019". Charles Leclerc sorride e saluta il pubblico dopo aver conquistato la sua 17esima pole position, la seconda nel Gran Premio d'Italia. "E' fantastico ma non è stato facile. Sono molto felice del mio giro, ho preso un po' di rischi e ha funzionato. Domani proverò a dare di tutto e portare la vittoria a casa"

Agenzia ANSA F1: Italia; bagno di folla nel paddock per Charles Leclerc - F1 Bagno di folla per Charles Leclerc all'arrivo nel paddock di Monza. Il pilota Ferrari, con la polo gialla che celebra le origini della scuderia e i colori di Modena, è stato accolto dai tanti tifosi presenti anche nell'area paddock. (ANSA)