F1: pubblico record a Monza, arrivato Mattarella

Si scaldano i motori a Monza, per la partenza del Gran Premio d'Italia di Formula uno, con ospiti e vip che stanno già prendendo posto nei Paddock.Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato all'Autodromo di Monza, dove tra poco prenderà il via il Gran Premio d'Italia. Accolto nel paddok dal presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani, a dare il benvenuto al Capo dello Stato c'erano anche il prefetto e il Questore di Monza, Patrizia Palmisani e Marco Odorisio. All'hospitality Fia, il presidente Mattarella ha salutato i team manager di Red Bull, Mercedes e Ferrari, Christian Horner, Toto Wolff e Mattia Binotto, per poi recarsi al motorhome Ferrari A cantare l'inno d'Italia, poco prima del via, Andrea Bocelli.

"Sono sempre stato un patriota, non ci saranno particolari pressioni a cantare davanti al capo dello Stato", commenta il cantante. Il pubblico sta facendo ingresso nell'impianto da questa mattina. A fare gli onori di casa il presidente dell'Aci, Sticchi Damiani.

Agenzia ANSA Gp Italia da record, 336mila biglietti venduti - F1 Il Gran Premio d'Italia 2022 sbriciola ogni precedente record di presenze. L'Autodromo ha infatti comunicato di aver venduto 336.647 biglietti per la tre giorni di gare a Monza. (ANSA)

Tanti i vip, come Gordon Ramsay, i Ferragnez, Iva Zanicchi e Albano Carrisi, Fabio Rovazzi e Francesca Michelin, ma anche Federica Pellegrini col marito Matteo Giunta, freschi di nozze. E ancora il principe Alberto di Monaco, gli attori Hugh Grant e Liam Cunningham, il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic e gli ex giocatori Patrice Evra, Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara.

"Qui a Monza c'è davvero tantissima gente, è la libertà che stavamo cercando - commenta lo chef stellato Davide Oldani, sul ritorno a Monza del grande pubblico -. Ho conosciuto Lewis Hamilton, mi ha colpito la sua voglia di esserci sempre. Confesso che è stata un'emozione".